Польша покупает в США системы ПРО Patriot за $4,75 млрд

28.03.2018 20:20 Польша в среду подписала крупнейшее в своей истории соглашение о поставке вооружений, договорившись с США о покупке системы противоракетной обороны Patriot за 4,75 млрд долларов.



"Это экстраординарный, исторический момент; это знакомство Польши с целым новым миром самых современных технологий, современных вооружений и средств обороны", - сказал президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии подписания соглашения.



Подписи под документом были поставлены спустя два дня после того, как США и ряд европейских стран, включая Польшу, выслали более 100 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что соглашение о покупке Patriot демонстрирует "солидарность и сотрудничество" с США и другими странами НАТО.



"Мы за счет наших действий, наших закупок показываем, что хотим чувствовать себя неотъемлемой частью этого самого главного военного альянса", - сказал он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

