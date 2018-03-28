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Польша покупает в США системы ПРО Patriot за $4,75 млрд


28.03.2018   20:20
Польша в среду подписала крупнейшее в своей истории соглашение о поставке вооружений, договорившись с США о покупке системы противоракетной обороны Patriot за 4,75 млрд долларов.

"Это экстраординарный, исторический момент; это знакомство Польши с целым новым миром самых современных технологий, современных вооружений и средств обороны", - сказал президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии подписания соглашения.

Подписи под документом были поставлены спустя два дня после того, как США и ряд европейских стран, включая Польшу, выслали более 100 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что соглашение о покупке Patriot демонстрирует "солидарность и сотрудничество" с США и другими странами НАТО.

"Мы за счет наших действий, наших закупок показываем, что хотим чувствовать себя неотъемлемой частью этого самого главного военного альянса", - сказал он.






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