В Европе начали готовить дороги для переправки тяжелой военной техники

29.03.2018 11:09 На фоне обострения отношений с Россией в ЕС намерены облегчить переброску войск и военной техники между отдельными странами-членами. Для этого планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги и мосты для перевозки танков и другой тяжелой техники. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном 28 марта в Брюсселе, сообщает DW.



Так, согласно документу, дороги, мосты и железные дороги в странах ЕС до конца 2019 года должны подвергнуться проверке на пригодность для транспортировки военной техники.



В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно. На основе проведенного анализа будет принято решение, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.



Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что до сих пор актуальны слова погибшего президента Леха Качиньского о том, что после агрессии России в Грузии будет Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны.















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