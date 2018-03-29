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Насилие над 13-летним подростком - задержан иностранный гражданин


29.03.2018   11:53
Министерство внутренних дел задержало иностранного гражданина по факту совершенного насилия:

"28 марта текущего года сотрудники департамента патрульной полиции в Тбилиси, в VII квартале Важа-Пшавела задержали гражданина Республики Азербайджан Р.А. 1996 года рождения по факту насилия, совершенного против несовершеннолетнего. Преступление наказывается пресечением свободы сроком от 4 до 6 лет. В 112 поступило сообщение, что несовершеннолетнему мальчику необходима помощь. Экипаж патрульной полиции немедленно прибыл на место происшествия.

В подъезде жилого корпуса патрульные инспектора обнаружили мальчика примерно 13 лет, у которого отмечались повреждения на теле. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу. На данном этапе следствия установлено, что гражданин Азербайджана нанес физическое оскорбление Н.Ц. 2004 года рождения. Полиция задержала на месте гражданина другой страны. В рамках следствия назначены соответственные экспертизы. Ведется следствие по части 2 статьи 126 УК, что подразумевает насилие в отношении несовершеннолетнего по предварительному умыслу"- сказано в информации МВД.







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