|
Скотланд-Ярд: яд находился на входной двери дома Скрипаля в Солсбери
29.03.2018 13:47
Местом первого контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок" у Сергея Скрипаля была входная дверь его дома в Солсбери. Об этом сообщает британская полиция. В заявлении Скотланд-Ярда уточняется, что именно на пороге дома бывшего сотрудника ГРУ специалисты выявили самую высокую концентрацию яда.
Полицейские отмечают, что следы отравляющего вещества обнаружены и в других местах города, где бывали Скрипаль и его дочь Юлия. Однако там яд обнаружили в меньших количествах, нежели дома.
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными на улице в Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастна Москва. В Кремле все обвинения отвергают. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила "зеркально". США, Канада, Австралия, некоторые страны ЕС и Украина поддержали Великобританию и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.
В российском МИД сегодня заявили, что британские власти неспособны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. В министерстве считают, что Лондон обвинил Москву, не предъявив никаких доказательств по "делу Скрипаля".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна