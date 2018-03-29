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Скотланд-Ярд: яд находился на входной двери дома Скрипаля в Солсбери


29.03.2018   13:47
Местом первого контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок" у Сергея Скрипаля была входная дверь его дома в Солсбери. Об этом сообщает британская полиция. В заявлении Скотланд-Ярда уточняется, что именно на пороге дома бывшего сотрудника ГРУ специалисты выявили самую высокую концентрацию яда.

Полицейские отмечают, что следы отравляющего вещества обнаружены и в других местах города, где бывали Скрипаль и его дочь Юлия. Однако там яд обнаружили в меньших количествах, нежели дома.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными на улице в Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастна Москва. В Кремле все обвинения отвергают. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила "зеркально". США, Канада, Австралия, некоторые страны ЕС и Украина поддержали Великобританию и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.

В российском МИД сегодня заявили, что британские власти неспособны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. В министерстве считают, что Лондон обвинил Москву, не предъявив никаких доказательств по "делу Скрипаля".






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