Турецкие военные корабли войдут в Батумский порт в рамках «Морской звезды 2018»

29.03.2018 15:21 В рамках запланированных в Черном море военно-морских учений «Морская звезда 2018», с 30 марта до 1 апреля в Батумский порт войдут корабли морских сил Турции: «TCG Фатих» и «TCG Волкан». Информацию об этом распространяет посольство Турции в Грузии.



По информации посольства, 2 апреля вместе с единицами береговой охраны Грузии пройдут учения PASSEX.



Визит в Батумский порт и учения направлены на укрепление сотрудничества двух стран в сфере обороны.















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