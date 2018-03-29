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Турецкие военные корабли войдут в Батумский порт в рамках «Морской звезды 2018»
29.03.2018 15:21
В рамках запланированных в Черном море военно-морских учений «Морская звезда 2018», с 30 марта до 1 апреля в Батумский порт войдут корабли морских сил Турции: «TCG Фатих» и «TCG Волкан». Информацию об этом распространяет посольство Турции в Грузии.
По информации посольства, 2 апреля вместе с единицами береговой охраны Грузии пройдут учения PASSEX.
Визит в Батумский порт и учения направлены на укрепление сотрудничества двух стран в сфере обороны.
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