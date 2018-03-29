МВД Грузии проводит кадровые изменения в регионе Самегрело-Земо Сванети

29.03.2018 15:51 Вице-премьер Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария назначил главой краевого управления региона Самегрело-Земо Сванети Николоза Диасамидзе. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии. На этом посту Диасамидзе сменил Гурама Зесашвили.



По данным грузинских СМИ, также планируется смена начальников всех семи районных отделений полиции, входящих в состав региона Самегрело-Земо Сванети, однако эту информацию в МВД пока не подтверждают.

Согласно распространенной информации, Гахария принял решение о кадровых перестановках после встречи в городе Зугдиди с сотрудниками краевой полиции.



Также по данным СМИ, главой полиции города Зугдиди может стать Георгий Гвилава. В МВД эту информацию пока не подтверждают.



Против этого назначения выступает житель Зугдиди Георгий Кукава, который обвиняет Гвилава в незаконном задержании.

Кукава был задержан в марте 2017 года по обвинению в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации Lendo. В ноябре 2017 года Зугдидский районный суд оправдал Кукава и выпустил его. Кукава подчеркивает, что провел более восьми месяцев в тюрьме и обвиняет в случившемся Гвилава. В январе текущего года Кукава обратился с жалобой в прокуратуру Грузии, где возбудили уголовное дело по статье «превышение служебных полномочий».



«Я хочу донести до министра, что Георгий Гвилава и Леван Квирквая, которые сейчас занимают должности заместителей главы управления полиции Зугдиди, подделали данные экспертизы. Произошло мое незаконное задержание. Я был невиновным и 8 месяцев и 11 дней сидел в тюрьме. Они обвиняли меня в разбойном нападении на микрофинансовую организацию Lendo, однако я был оправдан. Гвилава не следует назначать на эту должность. В областной прокуратуре против него возбуждено уголовное дело», — сказал Кукава журналистам.



Согласно официальным данным, на микрофинансовую организацию Lendo напали в марте 2017 года — мужчина ворвался в офис, угрожая оружием забрал оттуда более 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов), и скрылся. Судебное разбирательство длилось более восьми месяцев. Адвокату Кукава удалось доказать, что отпечатки пальцев, изъятые с места преступления, принадлежали не его подзащитному, а Зурабу Парцвания, который на тот момент уже отбывал наказание в тюрьме по другому делу.



В итоге прокуратура отозвала обвинение и суд выпустил Кукава на свободу, а уже в марте этого года осужденного Парцвания признали виновным в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации и приговорили к 5 годам 4 месяцам и 15 дням тюрьмы.















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