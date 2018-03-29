Сотрудники министерства охраны природы Грузии задержаны по обвинению в коррупции

29.03.2018 22:01 Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге задержали пятерых сотрудников департамента природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды.



Как сообщается на сайте ведомства, задержаны сотрудники природоохранного отделения патрулирования и быстрого реагирования Гурии западного регионального управления департамента природоохранного надзора Гено К., Эмзар Ц., Мамука А., Ираклий Х. и Рамаз К.



Из материалов дела следует, что с обвиняемыми связались представители разных компаний и предложили им добычу песка и щебня без лицензии на подконтрольной им территории.

Следствие утверждает, что задержанные, вместо того, чтобы уличить представителей компаний в незаконных деяниях, в 2017-2018 годах оставили без внимания происходящее, подделали документы и тем самым позволили им заниматься незаконной добычей инертных материалов.



Между тем, по данным телекомпании «Рустави-2», отделение патрулирования и быстрого реагирования возглавляет Гурам Асатиани, который является близким родственником семьи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства по охране окружающей среды сообщили, что Асатиани сегодня подал в отставку. При этом там затруднились ответить на вопрос, является ли он родственником премьер-министра.



На вопрос, связана ли отставка Асатиани с задержанием пятерых его сотрудников в пресс-службе ответили, что согласно заявлению, причиной отставки послужили «семейные обстоятельства». Асатиани работал на этой должности с осени 2016 года.



Родные и близкие задержанных, в свою очередь, заявляют, что не верят предъявленным обвинениям в коррупции.



Уголовное дело возбуждено по статьям «злоупотребление служебными полномочиями» и «служебный подлог», что карается лишением свободы сроком до 4 лет.



Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.















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