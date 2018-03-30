Турецкие военные корабли вошли в Батумский порт

30.03.2018 10:04 В рамках запланированных в Черном море военно-морских учений «Морская звезда 2018», В в Батумский порт вошли корабли морских сил Турции: «TCG Фатих» и «TCG Волкан».



2 апреля вместе с единицами береговой охраны Грузии они пройдут учения PASSEX.



Визит в Батумский порт и учения направлены на укрепление сотрудничества двух стран в сфере обороны.















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