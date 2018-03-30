Служба управления чрезвычайными ситуациями начнет публиковать информацию об объектах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности

30.03.2018 12:15 Служба управления чрезвычайными ситуациями в ближайший период начнет публиковать информацию об объектах, где не будут соблюдаться правила пожарной безопасности. Об этом говорится в специальном заявлении ведомства.



По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, ежегодно растет количество ущерба от пожаров и соответственно, принципиально важно, чтобы правила пожарной безопасности соблюдались в каждом здании.



«Управление надзора службы управления чрезвычайными ситуациями постоянно проверяет существующие здания и постройки по всей стране для изучения ситуации с точки зрения пожарной безопасности. Проверяются государственные и частные объекты. Особое внимание будет уделено общественным местам и учебным заведениям.



В прошлом году подразделение провело проверку более 6000 зданий по всей стране, до 200 объектов были оштрафованы, и соответствующие рекомендации были выданы тысячам владельцев.



По статистике число убытков и потерь, вызванных пожарами, увеличивается ежегодно, и принципиально важно, чтобы правила пожарной безопасности соблюдались в каждом здании.



Общество имеет право, для его безопасности, обладать информацией где не соблюдаются правила пожарной безопасности.



Соответственно, служба по управлению чрезвычайными ситуациям начнет публиковать информацию об объектах, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.



Кроме того, в ближайшее время мы представим пакет законодательных поправок и выступим с инициативой, чтобы ужесточить санкции за нарушение правил пожарной безопасности.



Служба управления чрезвычайными ситуациями еще раз призывает обратить особое внимание на защиту правил пожарной безопасности во всех зданиях, своевременно выполнить все рекомендации, чтобы не создавать угрозу для жизни людей », — говорится в заявлении Службы управления чрезвычайным ситуациям.















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