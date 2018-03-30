В Грузии могут увеличить санкции за нарушение пожарной безопасности

30.03.2018 16:27 Санкции за нарушение правил пожарной безопасности, предположительно, увеличится, — об этом журналистам заявил руководитель Службы по управлению чрезвычайным ситуациям Георгий Мгебришвили.



Планируется внести в закон и такие поправки, которые расширят перечень объектов, подлежащих проверке.



«Соответствующие подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями проверяют стандарты безопасности на разных объектах. Приоритетными мы выбрали общественные места, образовательные учреждения. Хочу сказать, что выписан не один штраф, выданы рекомендации, предоставлены разумные сроки для исправления ситуации. В ближайшее время мы планируем обнародовать список тех объектов, в которых более или менее есть риски», — заявил Мгебришвили.















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