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Министр обороны Грузии направился в Турцию с официальным визитом
30.03.2018 20:54
В турецком городе Гиресун завтра, 31 марта, состоится очередная встреча в рамках трехстороннего министериала глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана.
Как сообщает Минобороны Грузии, глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория уже отправился в Турцию с официальным двухдневным визитом.
В Анкаре Изория проведет переговоры со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли, а завтра отправится в Гиресун.
Изория, Джаникли и глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов в ходе встречи обсудят вопросы, связанные с существующими в регионе вызовами безопасности, а также планы на будущее.
В рамках трехстороннего министериала планируется и подписание совместного меморандума.
Периодические встречи министров Грузии, Турции и Азербайджана проводятся с 2012 года. На тот момент министерство обороны Грузии возглавлял Ираклий Аласания.
Министериал стал традиционным и по очереди периодически проводится в каждой из трех стран. Главы оборонных ведомств обсуждают вопросы углубления сотрудничества в военной сфере между тремя странами, а также обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Последняя встреча в трехстороннем формате состоялась в Батуми в мае 2017 года на уровне министров обороны. В рамках этого формата в том же году в Тбилиси собрались главы Генштабов Вооруженных сил Грузии, Турции и Азербайджана.
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