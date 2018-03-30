МВД Грузии раскрыло схему наркотрафика с использованием реанимобиля

30.03.2018 21:37 Раскрыта схема крупной поставки — 900 таблеток, наркотического средства «бупренорфин» из Турции в Грузию.



В результате совместной операции МВД и прокуратуры Грузии задержан организатор преступной группировки, некий И.К. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



По данным ряда грузинских СМИ, в этой схеме перевозки наркотиков участвовал и телеведущий Георгий Гиорганашвили по прозвищу «Бахала», которого в конце января Тбилисский суд признал виновным за незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере.

При этом Гиорганашвили заявлял, что наркотики ему подбросили, а несколько сотен человек провели у здания парламента в Тбилиси акцию в поддержку «Бахала» и потребовали его освобождения и смягчения наркополитики.



По данным правоохранительных органов, в схеме перевозки наркотиков из Турции использовался реанимобиль компании «Медицинский центр катастрофы», которая принадлежала отцу И.К.

В январе 2017 года И.К. договорился со своими знакомыми Г.Г. (предположительно это Георгий Гиорганашвили — прим.НГ) и Дж.Х. о ввозе «бупренорфина».



И.К. в январе отправил Г.Г. за границу, снабдив его деньгами для покупки 900 таблеток «бупренорфина». В то же время он назначил Дж.Х. водителем в компании «Медицинский центр катастрофы».



Согласно плану, Дж.Х. 23 января 2017 года должен был на реанимобиле отправиться в турецкий город Трабзон, чтобы забрать у него наркотики и привезти их на реанимобиле в Грузию.



Чтобы придать этой поездке легальное основание, в Турцию в качестве «пациента» повезли еще одного общего знакомого — Л.Ш., которому должны были провести анализ крови, а также врача и медсестру «Медицинского центра катастрофы».



Во время этой поездки 23 января реанимобиль сломался. Врач и медсестра хотели вернуться в Тбилиси, так как взятие анализа крови для Л.Ш. не считалось неотложной помощью. Однако И.К. не разрешил им вернуться и вызвал другой реанимобиль из Ахалцихского филиала компании, который и доставил всех в Турцию.



Реаномобиль прибыл в Трабзон 24 января. Там Дж.Х. встретился с Г.Г. и получил 900 таблеток «бупренорфина». Дж.Х. спрятал их в реанимобиле и в тот же день вернулся в Грузию через ТПП «Сарпи».



Дж.Х. задержали в тот же день. На данный момент он осужден на семь лет лишения свободы. Задержанным по другому делу является и Г.Г., который приговорен к 8 годам тюрьмы.



В МВД утверждают, что И.К. и Г.Г. в ближайшее время предъявят обвинение по статьям «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупном размере и группой лиц по предварительному сговору» и «незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупном размере группой лиц».



Данное преступление предусматривает наказание в качестве лишения свободы сроком от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.















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