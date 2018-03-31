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Сотрудник мэрии Мцхета задержан за взятку в размере 7 тыс долларов


31.03.2018   15:58
Представитель мэрии муниципалитета Мцхета в административной единице Цхваричамия был задержан за взятку в особу крупном размере, говорится в сообщении на сайте Службы Госбезопасности Грузии (СГБ).

Согласно данным следствия, обвиняемый Лаша П. обещал некому гражданину помочь с передачей в безвозмездное пользование трех земельных участков общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Все участки расположены на территории, прилегающей к селу Цхваричамия, и принадлежат государству. За свои услуги Лаша П. потребовал 7 тысяч долларов.

20 марта полная сумма была переведена упомянутым гражданином на банковский счет чиновника. 30 марта Лаша П. был задержан сотрудниками Антикоррупционного бюро СГБ на основании решения суда.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет.






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