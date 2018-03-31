Главы минобороны Азербайджана, Грузии и Турции договорились провести трехстороннюю встречу в Азербайджане

31.03.2018 16:14 Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что очередная встреча с коллегами из Турции и Грузии в трехстороннем формате пройдет в Азербайджане.



Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закир Гасанов, Нуреттин Джаникли и Леван Изорией провели трехстороннюю встречу 31 марта в турецком городе Гиресун.



"По итогам встречи министры подписали Меморандум взаипонимании о сотрудничестве", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.



На итоговой пресс-конференции З.Гасанов отметил, что следующая встреча министров в трехстороннем формате пройдет в Азербайджане.















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