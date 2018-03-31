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Министр обороны Грузии провел встречу с турецким коллегой


31.03.2018   17:31
В турецком городе Гиресун состоится очередная встреча в рамках трехстороннего министериала глав оборонных ведомств Грузии, Турции и Азербайджана.

Как сообщает Минобороны Грузии, глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория находится в Турции с официальным двухдневным визитом, где в Анкаре провел переговоры со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли.

После личной встречи министры продолжили разговор в расширенном формате с участием грузинской и турецкой делегаций. Стороны обсудили растущую динамику сотрудничества между двумя странами в военной сфере. Среди основных вопросов — приоритетные направления сотрудничества с Турцией, как с крупнейшим государством-членом НАТО и стратегическим партнером.

«Турецкая сторона подчеркнула сильную политическую и практическую поддержку Грузии. Нуреттин Джаникли в очередной раз выразил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, заявив, что Турция использует все возможные трибуны для выражения своей позиции и поддержки Грузии », — заявили в министерстве обороны.

По информации ведомства, Леван Изория ознакомил турецкую сторону с реформами в Министерстве обороны в рамках интеграции в НАТО и отметил, что процесс трансформации основан на пяти стратегических направлениях.

Нуреттин Джаникли дал высокую оценку процессу интеграции Грузии в НАТО и проведенным реформам в этом направлении. Он также отметил вклад Грузии в миссию «твердой поддержки» в Афганистане и сказал, что вклад Грузии в миссии НАТО и ЕС имеет большую важность и цену.

В рамках визита в Анкару, министр обороны Грузии вместе с членами делегации возложили венки на могилу основателя Турецкой республики и первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка и посетили его музей.






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