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Задержанному за наркопреступление Ираклию Коридзе избрано предварительное заключение


01.04.2018   20:27
Для обвиняемого ввозе организованной группой и хранении наркотических средств в большом количестве Ираклия Коридзе избрано предварительное заключение.

Как заявила судья Нато Худжадзе, существует опасность того, что обвиняемый попытается скрыться или уничтожить доказательства, а также – угроза совершения им преступления.

МВД Грузии обвиняет сына директора ООО «Центр медицины катастроф» Ираклия Коридзе в двух преступлениях. В частности, Коридзе обвиняется в незаконной приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупных размерах.

В прошлом году МВД задержало организатора незаконного ввоза из Турции на реанимобиле около 900 таблеток наркотического средства. В этом деле фигурировал известный актер Георгий Гиорганашвили (Бахала). По информации МВД, ввоз наркотического средства был организован сыном руководителя ООО «Центр медицины катастроф» И.К. и для перевозки через границу наркотических средств он использовал реанимобиль.






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