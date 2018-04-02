Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции подписали Меморандум о сотрудничестве

02.04.2018 23:41 Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции - Закир Гасанов, Леван Изория и Нуриттин Джаникли 1 апреля провели шестую трехстороннюю встречу в турецком городе Гиресун, на которой подписали Меморандум, который предусматривает более тесное сотрудничество между тремя странами в сфере обороны.



На проведенной после встречи совместной пресс-конференции министр обороны Грузии Леван Изория назвал сотрудничество между тремя странами «образцовым» и отметил, что «реализация всех проектов в регионе, будь то энергетические, торговые или иные проекты, во многом зависит от качества нашего сотрудничества».



«Наше сотрудничество все более расширяется, что ставит в повестку дня необходимость активизации наших отношений, особенно в сфере безопасности», - заявил Изория, подчеркнув, что прошлый год был «одним из успешных» лет с точки зрения сотрудничества в сфере обороны», «особенно, в плане организации совместных военных учений».



«Я рад, что сегодня был подписан Меморандум, который предусматривает более расширенные форматы сотрудничества и адекватно отражает динамику, которую мы получили за эти годы, и которая дает нам наилучшую основу для будущего развития», - добавил глава оборонного ведомства Грузии.





Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции подписали Меморандум о сотрудничестве

Civil Georgia, Tbilisi / 2 Апр.'18 / 14:35









Закир Гасанов, Нуриттин Джаникли и Леван Изория, 1 апреля, 2018. Фото: msb.gov.tr



Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции - Закир Гасанов, Леван Изория и Нуриттин Джаникли 1 апреля провели шестую трехстороннюю встречу в турецком городе Гиресун, на которой подписали Меморандум, который предусматривает более тесное сотрудничество между тремя странами в сфере обороны.



На проведенной после встречи совместной пресс-конференции министр обороны Грузии Леван Изория назвал сотрудничество между тремя странами «образцовым» и отметил, что «реализация всех проектов в регионе, будь то энергетические, торговые или иные проекты, во многом зависит от качества нашего сотрудничества».



«Наше сотрудничество все более расширяется, что ставит в повестку дня необходимость активизации наших отношений, особенно в сфере безопасности», - заявил Изория, подчеркнув, что прошлый год был «одним из успешных» лет с точки зрения сотрудничества в сфере обороны», «особенно, в плане организации совместных военных учений».



«Я рад, что сегодня был подписан Меморандум, который предусматривает более расширенные форматы сотрудничества и адекватно отражает динамику, которую мы получили за эти годы, и которая дает нам наилучшую основу для будущего развития», - добавил глава оборонного ведомства Грузии.



В рамках Министериала Леван Изория и Нуреттин Джаникли также провели отдельную встречу, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и интеграции Грузии в НАТО, - сообщает Министерство обороны Грузии.



Первая встреча министров обороны в трехстороннем формате состоялась в августе 2014 года в азербайджанском городе Нахчыван, где стороны договорились регулярно проводить такие встречи.



Министры иностранных дел трех стран также проводят встречи в трехстороннем формате, основа которым была заложена в 2012 году.



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