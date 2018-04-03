Три сотрудника мэрии Ахалцихе задержаны по обвинению в служебной халатности

03.04.2018 13:13 По сообщению Следственной службы Министерства финансов Грузии, три сотрудника мэрии Ахалцихе привлечены к ответственности по обвинению в служебной халатности.



По информации следствия, в ходе осуществленного в Самцхе-Джавахети инфраструктурного проекта сотрудники мэрии муниципалитета Ахалцихе недолжным образом выполнили служебные обязанности, не проконтролировали и не проинспектировали соответствующе выполненные работы.



По информации Следственной службы, компания-подрядчик искусственно увеличила размер выполненной работы, использовала материал более низкого качества, что обусловило противоправное завладение средств государственного бюджета.



Ведется следствие по части первой статьи 342 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком до 3 лет.

















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