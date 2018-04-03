Задержанный в Тбилиси за наркопреступление гражданин Германии оказался грузином

03.04.2018 19:00 Задержанный в Тбилиси за наркопреступление гражданин Германии оказался грузинской национальности, Лаша Абзианидзе.



По информации Первого канала, Лаша Абзианидзе несколько лет проживает в Германии.



Сотрудники МВД Грузии в результате оперативно – розыскных и следственных мероприятий задержали в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении Лашу Абзианидзе 1977 года рождения.



По словам начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамуки Челидзе, преступление, совершенное Абзианидзе, подразумевает срок лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.



«Правоохранители изъяли из сейфа в съёмной квартире, где проживал преступник, 2644 таблетки «Эстази», 323 таблетки «Субутекса», 400 грамм кокаина, приблизительно 1 киорграмм «MDMA» и 200 грамм наркотика группы амфитамина.



Следствие ведется по статье 260 УК Грузии, 6-й части», — заявил Мамука Челидзе на брифинге в МВД.

















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