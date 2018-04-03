Прокуратура привлекла к ответственности пятерых бывших сотрудников МВД

03.04.2018 22:25 Прокуратура Грузии в результате проведенного эффективного расследования привлекла к уголовной ответственности пять бывших сотрудников Министерства внутренних дел Грузии Н. Дж., Г. А., А.Ц., М. М., и Б.Г. по обвинению в превышении служебного полномочия.



09 октября и 18 декабря 2012 года Европейский суд по правам человека установил в отношении истцов по делу "Микиашвили против Грузии" и "Двалишвили против Грузии" существенное нарушение статьи 3 Европейской Конвенции (запрещение пытки) из-за ненадлежащего отношения со стороны полиции. В частности, Европейский суд посчитал установленным по разумному подозрению фактом, что в ходе задержания истцов со стороны сотрудников полиции имело место превышение применения силы. Кроме того, суд установил нарушение процедурной части статьи 3, на основании чего государство взяло обязательство о проведении эффективного расследования. Надзор за исполнением указанных решений, и соответственно за ходом расследования осуществлял комитет министров Совета Европы.



Следствием, проведенным Главной прокуратурой установлено, что 29 октября 2005 года в г. Тбилиси, вблизи от улицы В. Долидзе сотрудники департамента патрульной полиции Н.Дж. и Г. А. остановили пострадавшего и его друзей с целью проверки. В процессе проверки словестная перепалка переросла в физическое противостояние, во время чего патрульные инспектора превысили свои служебные полномочия, и физически расправились с пострадавшим. Последнего бросили на землю, и были ногами и руками в области лица и тела. Их действия не были направлены на задержание пострадавшего, и явно выходили за рамки пропорциональной силы, необходимой при задержании. Вызванный на место на помощь патрульный экипаж перевез двух задержанных лиц, Г.М. и Д.Б. в изолятор временного содержания №2 города Тбилиси, где с ними также физически расправились следователь Департамента патрульной полиции А.Ц. и находящиеся на месте другие сотрудники МВД. В результате побоев во время задержания и в изоляторе временного содержания Г.М. и Д.Б получили повреждения здоровья разной степени.



Что касается "Дела Двалишвили", следствием, проведенным в прокуратуре Грузии, установлено, что 27 декабря 2006 года сотрудники районного управления внутренних дел Цхалтубо в городе Цхалтубо по улице 9 апреля задержали в виде подозреваемого Р. Д., которого перевезли в административное здание управления внутренних дел Цхалтубо. Вместо того, чтобы провести с ним предусмотренные законом следственные и процессуальные действия, начальник уголовного розыскного отдела управления внутренних дел Цхалтубо Б.Г. и заместитель начальника того же управления М.М. физически расправились с ним. В частности были в область головы, лица, рук и ног, и наносили физическое оскорбление. В результате этого Р.Д. получил менее тяжкое повреждение здоровья. Из-за этого насилия пострадавший был вынужден в течение ряда лет проводить разные реабилитационные лечения с точки зрения психического здоровья.



Бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел уже предъявлено обвинение, и следственное ведомство обращается к суду с требованием применить по отношению к ним меру пресечения.



Продолжается следствие по вышеупомянутым делам по подпункту "б" части 3 статьи 333 УК Грузии, что предусматривает в виде, и меры наказания пресечение свободы сроком до 8 лет.



Прокуратура Грузии приоритетно продолжает расследование по всем тем уголовным делам, по которым по решению Европейского суда по правам человека у Грузии есть обязательство обеспечить эффективное расследование. Надзор за данным процессом осуществляет комитет министров Совета Европы.



По состоянию на сегодня на основании решения Европейского суда по правам человека Главная прокуратура Грузии расследует 27 уголовных дел. Все эти преступления были совершены в период до 2012 года. В результате проведенного эффективного расследования в 2017-2018 годы началось уголовное преследование по отношению 10 лиц по 5 разным уголовным делам. Кроме того, в интенсивном режиме идут следственные и процессуальные действия по всем делам, после завершения которых прокуратура исчерпывающе проинформирует общество.



Информацию об этом распространяет главная прокуратура.















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