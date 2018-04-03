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Вашингтон выделит около 170 млн долларов военной помощи странам Балтии


03.04.2018   23:09
Власти США окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на $170 миллионов, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

"США планируют предоставить (прибалтийским партнерам - ИФ) почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - отмечается в документе.

Помимо этого, в Вашингтоне намерены продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе посредством в рамках двух специальных программ.

Президент США Трамп во вторник принял в Белом доме президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Стороны затронули на переговорах такие темы, как сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.






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