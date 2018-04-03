|
Вашингтон выделит около 170 млн долларов военной помощи странам Балтии
03.04.2018 23:09
Власти США окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на $170 миллионов, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.
"США планируют предоставить (прибалтийским партнерам - ИФ) почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн - на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - отмечается в документе.
Помимо этого, в Вашингтоне намерены продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе посредством в рамках двух специальных программ.
Президент США Трамп во вторник принял в Белом доме президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Стороны затронули на переговорах такие темы, как сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна