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СГБ: Вызовы, стоящие сегодня перед страной, связаны с угрозами с оккупированных Россией территорий


04.04.2018   10:34
Вызовы, стоящие сегодня перед страной, связаны с угрозами, идущими со стороны оккупированных Российской Федерацией территорий, международным терроризмом, деятельностью иностранных спецслужб, коррупцией и преступлениями чиновников, возможным распространением оружия массового и материалов и т.д. — об этом говорится в отчете СГБ за 2017 год, который представлен в парламенте Грузии.

«Обеспечение национальной безопасности и создание безопасной среды для мирного сосуществования общества является главным приоритетом Службы государственной безопасности.

Наряду с быстрой сменой среды безопасности в мире, активизации международного терроризма и радикализации, иностранных разведывательных служб и развитием современных технологий, растет влияние международных событий на внутреннюю безопасность страны.

Вызовы, стоящие сегодня перед страной, связаны с угрозами, идущими со стороны оккупированных Российской Федерацией территорий, международным терроризмом, деятельностью иностранных спецслужб, коррупцией и преступлениями чиновников, возможным распространением оружия массового и материалов и т.д», — говорится в отчете СГБ.






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