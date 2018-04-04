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На взятке задержан первый заместитель мэра Самтредиа


04.04.2018   10:56
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали первого заместителя мэра муниципалитета Самтредиа на факте получения взятки в большом количестве.

Следствием установлено, что задержанный взамен за передачу двух 50 000 квадратных метров земельных участков, принадлежащих муниципалитету, без аукциона, в прямом порядке, потребовал заплатить в виде взятки 20 000 лари.

3 апреля 2018 года Ираклий С. взял у вышеупомянутого предпринимателя в виде взятки затребованные 20 000 лари, после чего его задержали в виде обвиняемого сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности.

Ведется следствие по факту получения взятки в большом количестве (по пункту "б" части 2 статьи 338 УК Грузии), что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 7 до 11 лет.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.







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