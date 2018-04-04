СГБ Грузии назвала основные задачи иностранных спецслужб в стране

04.04.2018 12:27 Служба государственной безопасности называет основные задачи иностранных спецслужб в Грузии. Разговор об этом идет в отчете Службы государственной безопасности за 2017 год, который уже представлен законодательному органу.



Согласно отчету, эти задачи: разжигание антизападных настроений в грузинском обществе. Опорочить на международном уровне имидж Грузии, как надежного партнера; Возникновение в обществе недоверия, неясности, безнадежности и нигилизма; Создание очагов дестабилизации на этнической и религиозной почве для развития в стране дезинтеграционных процессов, и поляризации грузинского общества.



"В отчетный период Служба государственной безопасности вела контрразведывательную деятельность в рамках предусмотренной законом компетенции, и осуществляла выявление сфер интереса иностранных спецслужб, проведение контрмер, упредительное информирование соответствующих ведомств и лиц об угрозах, охрану режима государственной тайны и государственной безопасности, а также обеспечение вооруженных сил Грузии контрразведкой. Службы иностранной разведки под прикрытием разной деятельности (дипломатической, культурной, гуманитарной, религиозной, коммерческой и др.) постоянно стараются проникнуть в органы власти и структуры безопасности страны, добыть желаемую/секретную информацию, создать/расширить агентурную сеть. Их цель, влиять на политические, социальные, военные, и экономические процессы страны.



В ответ на вызовы на протяжении минувшего года Служба государственной безопасности осуществляла выявление и пресечение разведывательной деятельности, планов действующих в Грузии иностранных спецслужб, использованных ими сил и средств, форм и методов действия, находящихся с ними на связи лиц и их контактов, а также действий, направленных против государственных интересов. Анализ информации, добытой в результате контрразведывательной деятельности, явствует, что основными задачами иностранных спецслужб в Грузии являются: разжигание антизападных настроений в грузинском обществе; Опорочить на международном уровне имидж Грузии, как надежного партнера; Возникновение в обществе недоверия, неясности, безнадежности и нигилизма; Создание очагов дестабилизации на этнической и религиозной почве для развития в стране дезинтеграционных процессов, и поляризации грузинского общества "- сказано в отчете.



Согласно тому же отчету, для выполнения собственных задач спецслужбы разных стран по-прежнему активно используют тактику "гибридной войны", с помощью которой стараются получить желаемый результат с применением компонентов пропагандистской медиа кампании и дезинформации, кибер операций и отдельных кибер атак, деструктивных политических групп и общественно-популистских объединений.



Для достижения желаемой цели в условиях "гибридной войны" иностранные спецслужбы используют оружием влияния энергетические и экономические ресурсы, осуществляют содействие организованной преступности, коррупции, и предвзятым неправительственным организациям путем специальных тайных мероприятий. В отчетный период особое внимание уделялось разведывательной деятельности тех иностранных спецслужб, которые активно включены в ведении "гибридной войны" против Грузии. Разработанная ими тактика отличается многообразием, и направлена против национальных интересов, демократических ценностей, институтов, и верховенства закона в стране"- сказано в отчете.

















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