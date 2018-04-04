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Семь полицейских пострадали в Дрездене при задержании грузинских хулиганов
04.04.2018 12:46
Семь немецких полицейских пострадали при попытке задержать в Дрездене 15 хулиганов - выходцев из Грузии, сообщило издание Die Welt.
По его данным, группа мужчин приставала к прохожим на трамвайной остановке, а когда 63-летний мужчина сделал им замечание, они избили его.
Прибывшие на место инцидента полицейские пытались установить личности хулиганов, но те оказали сопротивление.
Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В результате восемь хулиганов были задержаны. Все они оказались гражданами Грузии.
При этом семь полицейских пострадали, уточняет издание.
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