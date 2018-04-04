СГБ: Выявлены попытки зарубежных спецслужб усилить и расширить в стране инфраструктуру политического влияния

04.04.2018 14:32 В результате контрразведывательных мероприятий выявлены попытки действующих на территории Грузии иностранных спецслужб усилить и расширить в стране инфраструктуру политического влияния, т.н. лоббистские группы, политические объединения, общественные организации, фонды, осуществить манипулирование экономическими и энергетическими рычагами, - об этом говорится в отчете Службы государственной безопасности Грузии за 2017 год, который уже представлен парламенту.



Согласно документу, для влияния на общественное мнение и распространение дезинформации, со стороны зарубежных спецслужб отмечается попытка создания экспертных научно-исследовательских центров и агентств, где разрабатываются конкретные темы и представляются обществу в соответствии с их собственными интересами.



«В отчетный период комплексно проводились предусмотренные законом мероприятия для выявления сил, включенных в деятельность, направленную против Грузии, и источников их финансирования. Также для выявления тех лиц, в действиях которых возможны признаки связи со спецслужбами иностранных разведывательных служб», - говорится в документе.



Согласно тому же докладу, в Грузии и за рубежом идентифицированы лица, которые ведут пропаганду посягательства на безопасность и территориальную целостность страны. Для нейтрализации исходящих от них угроз были проведены соответствующие мероприятия.



«Иностранные спецслужбы демонстрируют чрезвычайные усилия для получения информации, относящейся к государственной тайне. Разведывательные службы пытаются, используя имеющиеся средства, создать каналы получения информации в государственных структурах, коммерческих, научных, образовательных учреждениях и объектах стратегического значения.



В целях защиты государственной тайны активно проводилась работа по предотвращению и обнаружению оперативного и технического проникновения иностранных разведывательных служб, превенцию угроз и утечки информации, повышению мер безопасности и осведомленности персонала», - говорится в докладе.

По данным СГБ, на фоне увеличения миграционных потоков в стране постоянно проводится мониторинг каналов миграции.















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