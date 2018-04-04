Главной угрозой Грузии СГБ называет оккупацию и российские войска на оккупированных регионах

04.04.2018 14:35 Служба государственной безопасности называет главной угрозой страны оккупацию и существование вооруженных сил Российской Федерации в оккупированных регионах. Об этом сказано в ежегодном отчете СГБ Грузии, представленном в парламент.



В отчете сказано, что текущий процесс неформальной аннексии Абхазии и Цхинвальского региона, оккупированной Российской Федерацией, растущая милитаризация, целенаправленная изоляция оккупированных территорий, незаконные задержания, и дискриминация грузинского населения по этническому признаку остается главным вызовом для Службы государственной безопасности.



"Для государства Грузии главной угрозой является оккупация территорий Грузии и существование вооруженных сил Российской Федерации в оккупированных регионах. Текущий процесс неформальной аннексии Российской Федерацией оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, растущая милитаризация, целенаправленная изоляция оккупированных территорий, незаконные задержания, и дискриминация грузинского населения по этническому признаку остается главным вызовом для Службы государственной безопасности. Процессы, развитые на оккупированных территориях Грузии явствуют, что российская власть поэтапно осуществляет политику неофициальной аннексии в направлении Абхазии и Цхинвальского региона. Ясным примером этого являются шаги в направлении практического осуществления т.н. "союзнического" соглашения Российской Федерации с оккупированной Абхазией и Цхинвальским регионом.



Особо следует отметить факты создания в оккупированной Абхазии в 2017 году совместного "Информационно-координационного центра" России и де-факто Министерства внутренних дел, открытие 1 ноября 2017 года в Сухуми т.н. специализированного таможенного пункта, находящегося в подчинении Федеральной таможенной службы России, и перехода отдельных подразделений т.н. вооруженных сил оккупированного Цхинвальского региона в состав Министерства обороны Российской Федерации. В результате "референдума", проведенного 9 апреля 2017 года в оккупированном Цхинвальском регионе, название Цхинвальского региона изменили, и подобно одному из субъектов, входящих в Российскую Федерацию ("Северная Осетия-Алания"), назвали "Республикой т.н. Южная Осетия-Государство Алания", что преследует целью усиление процесса интеграции Цхинвальского региона с Россией, и его полный отрыв от государственного пространства Грузии"- говорится в отчете.



По заявлению Службы государственной безопасности Грузии, сложившееся в оккупированных регионах положение указывает на то, что Российская Федерация на институциональном уровне поэтапно упраздняет т.н. суверенитет Сухуми и Цхинвали.



"Четко выявилось, что стратегической целью официальной Москвы в оккупированных регионах является установление полного эффективного контроля на сервисы и функции де-факто ведомств (охрана т.н. границы, "таможенная услуга", функционирование "правоохранительных ведомств", работа т.н. оборонного ведомства).



В свете аннексионной политики следует рассматривать по-прежнему высокую финансовую зависимость оккупированных регионов от центрального бюджета Российской Федерации. По существующим данным, в отчетный период доля финансовой помощи, полученной из Российской Федерации в т.н. государственном бюджете де-факто Абхазии составила около 48% (88 миллионов долларов США), а в бюджете Цхинвальского региона около 90% (121 миллионов долларов США)"- сказано в отчете Службы государственной безопасности Грузии.



Согласно тому же отчету, обстановка на оккупированных территориях создает плодотворную почву для осуществления незаконных финансовых операций.



"С данной точки зрения следует выделить активизацию т.н. лидеров де-факто Цхинвальского региона в Украине с точки зрения сотрудничества с самопровозглашенными народными республиками Луганска и Донецка. С данной точки зрения примечательно оперирование представительства российского банковского сектора в оккупированном Цхинвальском регионе, который по существующей информации, возможно, активно включен в вышеизложенные незаконные финансовые операции"- сказано в отчете.



















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