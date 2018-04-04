В Вашингтоне обнаружили нелегальные шпионские устройства

04.04.2018 22:38 Министерство национальной безопасности США (МНБ) выявило аномальную активность, которая свойственна нелегальным перехватчикам сигналов мобильной связи, которые называются stingrays (в дословном переводе с английского — скаты).



Ими, как правило, пользуются иностранные шпионы и преступники, но МНБ неизвестно, кто мог пользоваться ими в этот раз.



В министерстве отметили, что подобные устройства представляют растущую угрозу.



Stingrays — название бренда аппаратуры, способной определять уникальный международный идентификатор абонента мобильной связи (IMSI).



По размеру устройство — не больше портфеля. Оно посылает сигнал, маскируясь под вышку мобильной связи, и тем самым обманывает мобильный телефон, который в результате раскрывает свое местоположение и идентификационную информацию.



Устройство следит не только за телефоном человека, но также собирает информацию обо всех телефонах, находящихся в радиусе действия перехватчика.



Сообщается, это первый случай, когда американское правительство признало факт использования шпионской аппаратуры в Вашингтоне.















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