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В Вашингтоне обнаружили нелегальные шпионские устройства


04.04.2018   22:38
Министерство национальной безопасности США (МНБ) выявило аномальную активность, которая свойственна нелегальным перехватчикам сигналов мобильной связи, которые называются stingrays (в дословном переводе с английского — скаты).

Ими, как правило, пользуются иностранные шпионы и преступники, но МНБ неизвестно, кто мог пользоваться ими в этот раз.

В министерстве отметили, что подобные устройства представляют растущую угрозу.

Stingrays — название бренда аппаратуры, способной определять уникальный международный идентификатор абонента мобильной связи (IMSI).

По размеру устройство — не больше портфеля. Оно посылает сигнал, маскируясь под вышку мобильной связи, и тем самым обманывает мобильный телефон, который в результате раскрывает свое местоположение и идентификационную информацию.

Устройство следит не только за телефоном человека, но также собирает информацию обо всех телефонах, находящихся в радиусе действия перехватчика.

Сообщается, это первый случай, когда американское правительство признало факт использования шпионской аппаратуры в Вашингтоне.






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