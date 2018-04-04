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Экстрадированные из США дипломаты РФ занимались политической диверсией – Макмастер


04.04.2018   23:11
Выдворение российских дипломатов из США и закрытие консульства РФ в Сиэтле помешает возможностям России распространять пропаганду, дезинформацию и вмешиваться в выборы.

Об этом в своем последнем публичном выступлении в Atlantic Council заявил Герберт Макмастер, передает издание «Европейская правда».

"Президент Трамп распорядился выслать из США десятки российских офицеров разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле, что также поможет защитить наши демократические институты и процессы, поскольку эти русские офицеры организуют стойкую пропаганду, дезинформацию и политическую диверсию", - сказал он.

По словам Макмастера, Трамп "неоднократно рассказывал правду о убийственных режимах", таких как Россия.

"Путин может считать, что он побеждает в этой новой форме войны... возможно, он считал, что наши свободные нации слабы и не будут реагировать", - сказал Макмастер.

"Он ошибается. Российская агрессия усиливает нашу решимость и нашу уверенность", - добавил он.

Макмастер также заявил, что США не сумели заставить Россию заплатить достаточно большую цену за ее действия.






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