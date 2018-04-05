НАТО нарастит боеготовность в Балтии из-за военных учений РФ

05.04.2018 15:23 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет наращивать боеготовность своих сил в районе Балтии в связи с проведением Россией военных учений в регионе.



Он признал, что Россия имеет право проводить учения на своей территории, однако отметил, что силы альянса "будут сохранять бдительность и повышать боеготовность", сообщает Интерфакс-Украина.



Кроме того, Столтенберг сказал, что для противодействия России в Арктике НАТО планирует создать специальное Атлантическое командование. Решение о создании предполагается принять на предстоящем июльском саммите альянса. В настоящее время НАТО обращается к союзникам с просьбой об увеличении числа боевых кораблей, включая подводные лодки, в регионе.



Таким образом, по его словам, "можно поддерживать пониженный уровень напряженности" в этом районе мира.



4-6 апреля Военно-морские силы России проведут тренировочные пуски ракет над латвийской исключительной экономической зоной в Балтийском море.



Ранее Столтенберг заявлял, что в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России.















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