СГБ Грузии о внешних и внутренних угрозах

05.04.2018 21:29 Служба государственной безопасности Грузии опубликовала доклад за 2017 год, в котором основное внимание уделяется существующим угрозам безопасности страны и приводится обзор приоритетов и контрмер службы.



Документ, который был представлен в Парламент в прошлом месяце, депутатам представил руководитель Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури на следующей неделе.



В докладе перечислен ряд угроз, стоящих перед Грузией, включая угрозы, исходящие из оккупированных регионов, действия контрразведки, коррупция и служебные преступления, возможное распространение оружия и материалов массового поражения и т.д.



Оккупированные территории (Абхазия, Цхинвальский регион/т.н. Южная Осетия)



Согласно докладу, российская оккупация и присутствие российских войск в оккупированных регионах представляют «главную угрозу» государственности Грузии.



«Мобилизованный на оккупированных территориях российский военный контингент большом количестве, растущая милитаризации оккупированных регионов и интенсивные военные учения представляют собой угрозу такого масштаба, которая наносит вред безопасности не только Грузии, но и всего региона Южного Кавказа», - говорится в докладе.



Согласно докладу, неформальная аннексия Абхазии и Цхинвальского региона со стороны Российской Федерации, а также растущая милитаризация, целенаправленная изоляция, незаконное задержание и дискриминация этнических грузин – являются «главнгым вызовом» Службы государственной безопасности.



Деятельность контрразведки



В докладе также освещается деятельность спецслужб зарубежных стран в Грузии. По заявлению Службы госбезопасности, спецслужбы зарубежных стран «постоянно пытаются проникнуть в органы власти и структуры безопасности страны, чтобы получить желаемую/секретную информацию», и их цель - «повлиять на политические, социальные, военные и экономические процессы страны».



Согласно докладу, их главными задачами являются «разжигание антизападных настроений в грузинском обществе; очернить имидж Грузии, как надежного партнера на международном уровне; распространение недоверия, неопределенности, безнадежности и нигилизма в обществе; создание очагов дестабилизации на этнической и религиозной почве, чтобы в стране развивались процессы дезинтеграции и произошла бы поляризация грузинского общества».



Ради достижения своих целей, «спецслужбы разных стран продолжают активно использовать тактику гибридной войн, с помощью чего пытаются достичь желательных для них целей с использованием компонентов пропагандистской медиа-кампании и дезинформации, киберопераций и отдельных кибератак, с помощью деструктивных политических групп и общественно-популистских объединений».



Терроризм



Согласно докладу Службы государственной безопасности, в течение 2017 года в грузии были зафиксированы активности членов международных террористических организаций и их сторонников.



«В 2017 году Грузия столкнулась с несколькими важными, и в некоторых случаях, с критическими вызовами, имели место попытки финансирования терроризма, поддержки экстремистских и террористических идей и факты радикализации отдельных граждан Грузии», - говорится в докладе.



Однако Служба государственной безопасности также заявляет, что в течение отчетного периода количество сторонников «Исламского государства» и их влияние сократилось.



По информации Службы госбезопасности, число грузин, которые воюют на стороне различных террористических групп, составляет 30 человек, что меньше показателя 2015 года. Согласно докладу, в течение отчетного периода ни один из них не вернулся в Грузию.



Доклад также затрагивает спецоперацию, проведенную в Тбилиси 21-22 ноября 2017 г. и заявляет, что хорошо организованная группа Ахмеда Чатаева планировала террористические акты в Грузии. Ранее Служба государственной безопасности утверждала, что группа планировала нападения также и в Турции.



Служба государственной безопасности также сообщает о работе, которая была проведена ею против использования территории Грузии для транзита. «В результате проведенных оперативных мероприятий и сотрудничества с международными партнерами, было выявлено несколько тысяч человек с возможными связями с терроризмом, которые могут попытаться использовать территорию Грузии для транзита», - говорится в докладе.



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