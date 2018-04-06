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ООН насчитала 11 тыс терактов в 2017 году
06.04.2018 11:15
ООН публикует статистические данные о терактах, произошедших в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По заявлению замгенсека ООН, директора управления организации по контртерроризму Владимира Воронкова, в прошлом году было совершено 11 тысяч терактов, в результате погибли 25 тысяч человек, ранено 33 тысячи человек.
Согласно его информации, потери от терроризма составляют более 90 миллиардов долларов США. По словам Воронкова, это серьезная глобальная угроза.
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