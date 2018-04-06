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По делу о пропаже наркотических веществ из Морского госпиталя подозревается медсестра


06.04.2018   18:18
По делу о пропаже нескольких тысяч ампул с наркотическими веществами из Морского госпиталя подозревается медсестра.

Адвокат клиники Паата Болквадзе заявил, что за медикаменты, подлежащие специальному контролю, был ответственен один человек.

«Я подтверждаю, что из клиники пропали несколько тысяч медикаментов, подлежащих специальному контролю. Следствие ведет Батумское городское управление. Ведется расследование. Исходя из интересов следствия, я не могу больше ничего сказать», — заявил Паата Болквадзе.

Министерство здравоохранения Аджарии пока не делает комментариев по факту.

Несколько тысяч ампул с наркотическим веществом пропали из Морского госпиталя Батуми, которым управляет компания «Мед-эмержинс».

По информации источника Общественного вещателя Аджарии, после начала расследования, двое сотрудников не явились на работу, а со склада исчезли до 6000 ампул.






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