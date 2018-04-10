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Тела мужчины и женщины найдены на улице Пекина
10.04.2018 10:21
В одной из квартир на улице Пекина в Тбилиси найдены тела мужчины и женщины. Ими оказались муж и жена иностранцы. Они сняли квартиру на несколько дней.
По предварительной информации, причиной смерти стала интоксикация CO. Тела доставили на экспертизу.
Следствие ведется по третьей части 2401 статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.
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