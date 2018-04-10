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Иностранные спецслужбы пытаются распространить в грузинском обществе антизападные настроения - СГБ
10.04.2018 15:25
Спецслужбы различных стран под прикрытием дипломатических, культурных, гуманитарных, религиозных и коммерческих каналов постоянно предпринимают попытки проникнуть в государственные структуры Грузии, заявил во вторник на объединенном заседании парламентских комитетов заместитель Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили.
Представляя ежегодный отчет СГБ, он отметил, что главными задачами некоторых иностранных спецслужб в Грузии являются "распространение в грузинском обществе антизападных настроений, подрыв имиджа Грузии на международной арене, создание очагов межрелигиозной и межэтнической напряженности для развития в стране дезинтеграционных процессов".
"Спецслужбы некоторых государств активно используют в Грузии тактику гибридной войны. С помощью пропаганды, дезинформации, кабератак, использования различных неправительственных и политических организаций, фондов, научных и экспертных центров они пытаются достичь своих целей", - сказал Г.Лилуашвили.
По его словам, за отчетный период СГБ пресекла несколько попыток иностранных спецслужб вести антигосударственную деятельность в Грузии. В частности, в СГБ возбуждено 11 уголовных дел, а пятерым гражданам предъявлены обвинения и их дела рассматривает суд.
При этом Г.Лилуашвили не уточнил, являются ли подсудимые гражданами Грузии или иностранных государств.
Парламентские слушания продолжились в закрытом режиме.
В ближайшее время уже на парламентской сессии перед депутатами должен выступить глава СГБ Грузии Вахтанг Гомелаури.
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