Иностранные спецслужбы пытаются распространить в грузинском обществе антизападные настроения - СГБ

10.04.2018 15:25 Спецслужбы различных стран под прикрытием дипломатических, культурных, гуманитарных, религиозных и коммерческих каналов постоянно предпринимают попытки проникнуть в государственные структуры Грузии, заявил во вторник на объединенном заседании парламентских комитетов заместитель Службы госбезопасности (СГБ) Григол Лилуашвили.



Представляя ежегодный отчет СГБ, он отметил, что главными задачами некоторых иностранных спецслужб в Грузии являются "распространение в грузинском обществе антизападных настроений, подрыв имиджа Грузии на международной арене, создание очагов межрелигиозной и межэтнической напряженности для развития в стране дезинтеграционных процессов".



"Спецслужбы некоторых государств активно используют в Грузии тактику гибридной войны. С помощью пропаганды, дезинформации, кабератак, использования различных неправительственных и политических организаций, фондов, научных и экспертных центров они пытаются достичь своих целей", - сказал Г.Лилуашвили.



По его словам, за отчетный период СГБ пресекла несколько попыток иностранных спецслужб вести антигосударственную деятельность в Грузии. В частности, в СГБ возбуждено 11 уголовных дел, а пятерым гражданам предъявлены обвинения и их дела рассматривает суд.



При этом Г.Лилуашвили не уточнил, являются ли подсудимые гражданами Грузии или иностранных государств.



Парламентские слушания продолжились в закрытом режиме.



В ближайшее время уже на парламентской сессии перед депутатами должен выступить глава СГБ Грузии Вахтанг Гомелаури.















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