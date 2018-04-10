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США отправляют ударную группу кораблей в Средиземное море


10.04.2018   21:36
Возглавляемая авианосцем USS Harry S. Truman ударная группа ВМС США, отправится 11 апреля через порт Норфолк, штат Вирджиния, в Средиземное море для развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы. Это первая боевая миссия авианосца после 10-месячного ремонта, сообщает Star and Stripes.

Отмечено, что в состав ударной группы, кроме авианосца, вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut.

Ожидается, что позже к группе присоединятся еще два миноносца USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находится 6,5 тыс. матросов.

Предполагается, что эскадра заменит ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил поездку на Саммит Америк в Перу для подготовки ответа на химическую атаку в Сирии, которая произошла в сирийском городе Дума 7 апреля. Ее жертвами стали не менее 60 человек.






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