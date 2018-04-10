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Пять человек ранены в результате стрельбы в Тбилиси
10.04.2018 22:07
В Тбилиси вечером произошло вооруженное нападение в районе Земо Ведзиси – из огнестрельного оружия ранены пять человек. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
По имеющимся данным, среди раненых есть регбист, бывший игрок молодежной сборной Грузии Лаша Саджая. Ранены также сопровождавшая его девушка и брат.
По одной из версий свидетелей, стрельбе предшествовала ссора. Другая часть очевидцев заявляет, что они не слышали перепалки и считают, что молодые люди были обстреляны из передвигавшегося автомобиля.
МВД пока не распространило информацию о возможных мотивах происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «незаконное приобретение хранение и ношение оружия».
Раненые доставлены в Республиканскую больницу, одному из пострадавших проводят срочную операцию.
В эти минуты в Земо Ведзиси, где произошло нападение, группа эксперт-криминалистов проводит следственные мероприятия.
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