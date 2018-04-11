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Есть необходимость созыва Совета безопасности - экс-глава Совбеза


11.04.2018   17:48
По мнению бывшего заместителя секретаря Совета безопасности Левана Бодзашвили, Совбез Грузии должен также обсудить развитие событий в Сирии.

«Несмотря на то, какое развитие получат текущие события в Сирии, налицо необходимость созвать Совет безопасности. Запад уже в активной фазе холодной войны с Россией и это означает осуществление со стороны двух противостоящих сторон не прямых, но различной формы атак по слабым точкам, в том числе, путем военных провокаций. Исключение Грузии из этого сценария неправильно. Поэтому важно, чтобы высшая политическая власть консолидировано оценила существующие угрозы и произвела планирование необходимых мероприятий на политическом уровне», - заявил Бодзашвили.

Что касается того, эффективен ли сегодняшний Совет безопасности и сможет ли он принять какое-либо существенное решение в этой политической ситуации, по словам Левана Бодзашвили, это тот формат, который должен быть сегодня задействован, несмотря на недостатки, а результативность решений будет зависеть от политической воли его членов.






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