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Генсек НАТО пообещал России последствия, если ее «поведение не изменится»


11.04.2018   23:25
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия России не останутся без последствий, если она продолжит свою политику.

В интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung генсек вновь обвинил Россию в кибератаках и нарушении международных правил. При этом он подчеркнул, что НАТО не стремится к «холодной войне».

«Важно продолжать показывать Москве, что будут последствия, если Россия так же будет действовать, как в Крыму, если она будет стоять за кибератаками и нарушать международные правила», — продолжил генсек НАТО.

Кроме того, он пообещал оставить в силе санкции против РФ, пока политический курс Москвы не изменится, но призвал к диалогу.

«Пока поведение России не изменится, войска НАТО будут там, где они находятся сейчас, а санкции останутся в силе. Мы не стремимся к холодной войне. Если мы не будем говорить друг с другом, мы не сможем ни уладить разногласия, ни улучшить взаимопонимание», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул также необходимость решительных действий стран альянса в отношении России, которая якобы продолжает вооружаться и «модернизировать свой ядерный арсенал».






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