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Майк Помпео: Мы будем вооружать смелых парней в Грузии, сопротивляющихся российской экспансии


12.04.2018   11:16
Экс- директор ЦРУ Майк Помпео и нынешний госсекретарь США (еще не утвержденный в должности) заявил, что время «мягкой политики» США в отношении России прошло, а США фактически готовы вооружать противников «российского режима».

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

В числе мер в отношении России Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и в Грузии».

«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — говорится в показаниях Помпео.

Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», — добавил Помпео.

Выступление Майка Помпео в комитете по международным отношениям Сената начнется сегодня в 17:30 по тбилисскому времени.






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