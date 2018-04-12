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Майк Помпео: Мы будем вооружать смелых парней в Грузии, сопротивляющихся российской экспансии
12.04.2018 11:16
Экс- директор ЦРУ Майк Помпео и нынешний госсекретарь США (еще не утвержденный в должности) заявил, что время «мягкой политики» США в отношении России прошло, а США фактически готовы вооружать противников «российского режима».
«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.
В числе мер в отношении России Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и в Грузии».
«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — говорится в показаниях Помпео.
Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», — добавил Помпео.
Выступление Майка Помпео в комитете по международным отношениям Сената начнется сегодня в 17:30 по тбилисскому времени.
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