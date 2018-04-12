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В Тбилиси из огнестрельного оружия ранили мужчину
12.04.2018 11:22
Мужчина в возрасте до 45 лет был ранен из огнестрельного оружия в Сабурталинском районе Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави – 2».
Инцидент произошел вечером 11 апреля в одном из дворов на улице Панаскертели. Стрельбе предшествовал конфликт, начавшийся между молодыми людьми.
Ранение мужчине было нанесено в область горла. Он был госпитализирован в Республиканскую больницу.
По словам очевидцев, пострадавший не был участником конфликта, и пуля попала в него случайно.
До поздней ночи на месте была мобилизована полиция, и работали эксперт-криминалисты. В МВД Грузии по факту начали следствие по статье 19-108 – «попытка умышленного убийства».
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