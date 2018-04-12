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В НАТО обеспокоены действиями России в Украине, Грузии и Сирии


12.04.2018   12:01
НАТО обеспокоены действиями России в Украине, Грузии и Сирии, а также модернизацией ядерного арсенала РФ. Готовность его использования растет. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

"Мы смотрим на страну, которая значительно обновилась, мы смотрим на страну, которая использовала свои войска против Украины и развернула свои войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии и устраивает кибератаки даже в правительственной сети Германии. И это еще не все, что беспокоит, Россия модернизирует свой ядерный арсенал, порог его использования опускается", - заявил Генсек НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг уже заявлял, что Россия модернизирует ядерное оружие, НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание.






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