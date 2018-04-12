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Грузия делает все для вступления в НАТО - министр обороны
12.04.2018 13:50
Министр обороны Грузии Леван Изория считает, что Североатлантический альянс должен сохранять политику "открытых дверей" в отношении республики.
"В отношении Грузии НАТО принципиально должна сохранять политику "открытых дверей", об этом не раз заявлял и генеральный секретарь альянса. Мы делаем все, чтобы стать полноправным членом НАТО", - заявил в четверг на встрече с представителями дипломатического корпуса и грузинской общественности Л.Изория.
Он отметил, что в военной сфере Грузия интенсивно реализовывает программу "эффективного сдерживания", основанную на тесном сотрудничестве с НАТО и США.
"Грузия сегодня совместима со стандартами НАТО по расходованию 2% внутреннего валового продукта на оборону. Из этих военных расходов более 20% идут на приобретение военного снаряжения и вооружения", - отметил министр обороны.
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