Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Британские ВВС готовы к нанесению удара по Сирии


12.04.2018   15:36
Британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила газета The Times, передает ТАСС.

"У нас есть самолеты на Акротири [база ВВС Великобритании на Кипре], - цитирует издание источник. - Мы готовы".

Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила в среду, что Мэй выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. По данным газеты Daily Telegraph, премьер распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's Investors Service отозвало все рейтинги «РусАла»
Президент Грузии в ОАЭ рассказал о инвестиционном потенциале Грузии
Рубль рухнул на новое дно после заявления Трампа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии могут приостановить авторизацию телекомпании «НТВ-плюс»
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Freedom House: Армения стоит перед угрозой авторитаризма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна