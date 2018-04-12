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Британские ВВС готовы к нанесению удара по Сирии
12.04.2018 15:36
Британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила газета The Times, передает ТАСС.
"У нас есть самолеты на Акротири [база ВВС Великобритании на Кипре], - цитирует издание источник. - Мы готовы".
Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила в среду, что Мэй выразила готовность присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. По данным газеты Daily Telegraph, премьер распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.
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