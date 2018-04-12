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Турецкая полиция задержала шестерых по делу об убийстве грузинского «вора в законе»


12.04.2018   19:55
Турецкая полиция задержала шестерых по делу об убийстве грузинского криминального авторитета «Гии Кутаисского».

По информации турецкого издания Hurriyet, задержан Гига Петриашвили, который находился вместе с Гайозом Гиорхелидзе в момент вооруженного нападения, а также граждане Грузии, России и Армении.

По распространенной информации, на Гайоза Гиорхелидзе и Гигу Петриашвили напали лица в масках. В результате перестрелки, Гиорхелидзе получил смертельное ранение, Петриашвили же был ранен в ногу и скрылся с места происшествия.

Турецкая медия упоминает Гиорхелидзе как лидера мафии провинции Кемер. Hurriyet пишет, что Гайоз Гиорхелидзе был известен в России как «Гия Кутаисский» и руководил криминальной группой Ростова.






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