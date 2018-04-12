Запад должен прийти к новой дефиниции безопасности, - евродепутат Брок

12.04.2018 20:27 Запад должен себе вернуть стратегические возможности в сфере безопасности и экономической архитектуры этого мира.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат Европейского парламента, бывший председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок заявил в видеообращении к участникам 11-го Киевского форума 12 апреля.



"Надеюсь, что Запад вернет себе стратегические возможности в сфере безопасности и экономической архитектуры этого мира и сохранит их для всех", - подчеркнул он.



Брок выразил убеждение, что Европейский союз должен стать сильнее в милитарном смысле. Страны-члены ЕС тратят миллиарды долларов в год на безопасность, но без реального эффекта синергии, подчеркнул он: "Когда делать это как следует, мы станем намного мощнее".



"Мы должны прийти к новой дефиниции безопасности. Она должна включать и торговлю, и собственные военные мощности, и структурную помощь", - подчеркнул Брок, отметив, что так действуют Россия и Китай.



"На китайский шелковый путь потрачено 900 млрд долларов, что может привести нас к ситуации, когда очень многие страны станут зависимы от Китая. Это не только экономический интерес Китая - за этим стоит четкий политический концепт", - считает евродепутат.



Западные общества должны также получить возможность более широкого определения безопасности, которое защищало бы их интересы, одновременно поддерживая ценности западного мира - ценности демократии и верховенства права, сказал он.



"Надеюсь, что, несмотря на напряжения, которое имеем на данный момент со США, мы вернемся к единству Западного мира. Что этот Западный мир вернет себе стратегические возможности в сфере безопасности и экономической архитектуры этого мира и сохранит их для всех ", - подчеркнул Брок.



Отметим, ежегодное международное мероприятие "Киевский Форум", основанное Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году, является платформой для дебатов по актуальным вопросам безопасности в Европе и Черноморском регионе. Целью Форума является усиление сотрудничества в сфере безопасности между Европейским союзом и Черноморским регионом, повышение уровня осведомленности о развитии безопасности среди ключевых игроков, усиление роли независимых и неправительственных актеров в решении проблем безопасности в Европе.















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