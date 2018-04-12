Американские «джавелины» и французские радары впервые покажут в Грузии

12.04.2018 21:17 Приобретенные в США ПТРК Javelin («Джавелин») и во Франции радары впервые продемонстрируют гражданам Грузии в Тбилиси на площади Свободы 26 мая, в День независимости страны, заявил полковник грузинского генштаба Малхаз Макарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



В Тбилиси и пяти других городах состоится церемония принятия присяги. При этом, несмотря на юбилей – независимость Грузии была провозглашена 100 лет назад, военного парада не будет. Нынешние власти страны отказались от проведения военных маршей, вместо этого в центре Тбилиси и других городов традиционно появляется военная техника, о которой гражданам рассказывают 26 мая в течение дня офицеры и солдаты.



Несколько раз в подобных мероприятиях в центре столицы Грузии уже приняли участие американские военные, занятые в традиционных маневрах в этой республике.



В 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов на приобретение американских ПТРК.



Ранее Грузия запросила у США 410 ПТРК Javelin и 72 командных установок. Что касается радаров, нынешние власти смогли договориться с Францией о помощи в модернизации и развитии систем ПВО. Данные направления в обороне Грузии считаются особо проблематичными, их выявила война с Россией в 2008 году.



В Тбилиси и за рубежом 26 мая состоятся грандиозные мероприятия по случаю Дня независимости страны. В местном Дворце учащейся молодежи состоится кульминационный перформанс – будет показана, как Учредительное Собрание 26 мая 1918 году провозгласило независимость.



В феврале 1921 года в Грузию была оккупирована Красной Армией. Грузинская Демократическая Республика пала, ее правительство эмигрировало.















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