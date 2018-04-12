Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Американские «джавелины» и французские радары впервые покажут в Грузии


12.04.2018   21:17
Приобретенные в США ПТРК Javelin («Джавелин») и во Франции радары впервые продемонстрируют гражданам Грузии в Тбилиси на площади Свободы 26 мая, в День независимости страны, заявил полковник грузинского генштаба Малхаз Макарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси и пяти других городах состоится церемония принятия присяги. При этом, несмотря на юбилей – независимость Грузии была провозглашена 100 лет назад, военного парада не будет. Нынешние власти страны отказались от проведения военных маршей, вместо этого в центре Тбилиси и других городов традиционно появляется военная техника, о которой гражданам рассказывают 26 мая в течение дня офицеры и солдаты.

Несколько раз в подобных мероприятиях в центре столицы Грузии уже приняли участие американские военные, занятые в традиционных маневрах в этой республике.

В 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов на приобретение американских ПТРК.

Ранее Грузия запросила у США 410 ПТРК Javelin и 72 командных установок. Что касается радаров, нынешние власти смогли договориться с Францией о помощи в модернизации и развитии систем ПВО. Данные направления в обороне Грузии считаются особо проблематичными, их выявила война с Россией в 2008 году.

В Тбилиси и за рубежом 26 мая состоятся грандиозные мероприятия по случаю Дня независимости страны. В местном Дворце учащейся молодежи состоится кульминационный перформанс – будет показана, как Учредительное Собрание 26 мая 1918 году провозгласило независимость.

В феврале 1921 года в Грузию была оккупирована Красной Армией. Грузинская Демократическая Республика пала, ее правительство эмигрировало.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's Investors Service отозвало все рейтинги «РусАла»
Президент Грузии в ОАЭ рассказал о инвестиционном потенциале Грузии
Рубль рухнул на новое дно после заявления Трампа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии могут приостановить авторизацию телекомпании «НТВ-плюс»
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Freedom House: Армения стоит перед угрозой авторитаризма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна