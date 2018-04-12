НАТО считает использование химоружия угрозой международной безопасности

12.04.2018 22:08 НАТО осуждает использование химического оружия в Сирии и призывает режим Башара Асада обеспечить доступ международных организаций в пострадавшие районы.



Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает сайт Альянса.



"Мы сильнейшим образом осуждаем использование химического оружия. Последняя атака была ужасной, повлекшей гибель десятков людей, включая детей. Мы призываем сирийский режим и тех, кто его поддерживает, обеспечить полный и беспрепятственный доступ для международной медицинской помощи и международного контроля", - сказал Столтенберг.



Он отметил, что НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности.



"Ответственные должны быть привлечены к ответственности. Мы должны делать все возможное, чтобы защитить запрет на использование химического оружия", - добавил генсек НАТО.















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