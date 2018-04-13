Великобритания закрыла воздушное пространство вблизи своей базы на Кипре

13.04.2018 10:22 Воздушное пространство над прилегающим к британской авиабазе Акротири на Кипре морским районом Средиземного моря с четверга закрыто в связи с предстоящим "увеличением военной активности", следует из данных международного извещения для авиационного персонала (NOTAM).



Согласно извещению, в период до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации. В частности, не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9 тыс. 150 метров. Как сообщалось, британские власти рассматривают возможность участия вооруженных сил страны в американской операции по нанесению ударов по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия против боевиков в городе Дума (Восточная Гута). Правительство Великобритании решило, что действия в Сирии следует координировать с союзниками из США и Франции.



В среду президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в твиттере. Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. "Вам не следует быть партнерами животного, которое при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим", - подчеркнул Трамп.



Телеканалу CNBC стало известно, какие объекты в Сирии рассматриваются военными для ударов. Среди них аэродромы, исследовательский центр и фабрики. Предположительно, они имеют отношение к производству химического оружия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

