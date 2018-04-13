Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российский военный вертолет упал в Балтийское море, пилоты погибли


13.04.2018   10:38
Российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота РФ в пятницу, 13 апреля.

Сначала о катастрофе сообщил источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", – сказал источник.

Позже информация официально подтвердилась, причем, по информации военных, погибли оба пилота.

"12 апреля около 23:30 по московскому времени при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб", – говорится в сообщении Балтфлота.

Напомним, 12 апреля в России также разбился учебно-боевой самолет Як-130. Авария произошла вблизи аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области РФ. Оба летчика спаслись.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банковская система Грузии является тормозом развития экономики - Бахтадзе
Внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 23,3 процента
Китай готов покупать больше грузинской продукции - министр коммерции КНР
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приветствуют принятый Грузией пакет предложений, целью которого является улучшение уровня жизни людей в Абхазии и «Южной Осетии»
Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил поддержку миротворческой политики правительства Грузии
На постоянном совете ОБСЕ делегации разных стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна