Российский военный вертолет упал в Балтийское море, пилоты погибли

13.04.2018 10:38 Российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота РФ в пятницу, 13 апреля.



Сначала о катастрофе сообщил источник в международных службах морского поиска и спасения.



"Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", – сказал источник.



Позже информация официально подтвердилась, причем, по информации военных, погибли оба пилота.



"12 апреля около 23:30 по московскому времени при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб", – говорится в сообщении Балтфлота.



Напомним, 12 апреля в России также разбился учебно-боевой самолет Як-130. Авария произошла вблизи аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области РФ. Оба летчика спаслись.















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